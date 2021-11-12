Крымстат зафиксировал рост заработной платы в Крыму

Зарплата в Крыму выросла всего на 11%. Фото: Архив КП.

Средняя заработная плата в Крыму в первые восемь месяцев 2021 года составила 36 703 рубля. Такие данные опубликовало крымское управление федеральной службы статистики. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост зарплаты в республике составил 11%.

- К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности, а среди промышленных видов деятельности - предприятия по добыче полезных ископаемых, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым в 1,6-1,9 раза, - сообщили в Крымстате.

Несколько ниже оплачивается труд работников по производству одежды, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, полиграфической деятельности и копировании носителей информации. Размер заработной платы в этих сферах «не превысил 72,6% от среднего уровня по экономике Республики Крым», отметили в ведомстве.

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