Две лошади и телки не попали в Крым без документов

У Крымского моста задержали машину в коровами-нелегалами. Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

На трассе Новороссийск – Керчь задержана машина, перевозившая коров. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Автомобиль с десятью буренками ехал из Архангельской области в Джанкой. Но ветеринарно-сопроводительных документов на животных у водителя не было, что является нарушением закона «О ветеринарии» и ветеринарных правил.

- В отношении перевозчика составлен протокол об административном правонарушении. Груз отправлен по месту выхода с требованием устранить нарушения и сообщить об этом в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора,- сообщили в ведомстве.

Спустя чуть более суток на этой же автодороге Россельхознадзор задержал еще одну машину с животными без необходимых ветеринарных документов. На этот раз в Крым из Краснодарского края не доехали две лошади. Машину с ними также отправили обратно.

В Россельхознадзоре с 18 октября запустили в промышленную эксплуатацию веб-интерфейс компонента ФГИС «ВетИС» - «Хорриот», предназначенный для идентификации и учета животных. Сообщается, что это позволит проследить происхождение и перемещение животных, противодействовать нелегальным перевозкам скота, оперативно выявлять нарушителей и предотвратить распространение опасных болезней животных.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50