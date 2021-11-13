В Крыму за 10 месяцев погибли 57 пешеходов

Важно, чтобы все участники движения соблюдали ПДД. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Появилась официальная статистика ДТП в Крыму с января по октябрь этого года.

- За 10 месяцев текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода, в которых 57 человек погибли и 296 получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

С участием нетрезвых водителей зафиксировано 153 ДТП, в итоге которых 36 человек погибли и 183 получили травмы.

По вине водителей автобусов случилось 26 аварий, которые унесли 2 человеческих жизни, покалечили 50 человек.

Водителей грузовиков совершили 33 ДТП, в которых 5 человек погибли и 40 получили ранения.

Статистика тревожная, поэтому с 15 ноября по 15 декабря этого года в РК сотрудники Госавтоинспекции проведут «Месячник безопасности дорожного движения», в рамках которого пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Внимание, пешеход!», «Нетрезвый водитель», «Безопасный перевозчик».

Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте по телефону дежурной части УГИБДД МВД по Республике Крым: (3652) 668-700 или 102.

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