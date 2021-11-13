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Общество13 ноября 2021 10:01

В «Артеке» завершился конкурс «Большая перемена»

В финал вышли 600 победителей со всей страны
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Поздравить ребят приехал первый заместитель Руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Поздравить ребят приехал первый заместитель Руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Фото: Александра Тимощенко

В Международном детском центре «Артек» завершился Всероссийский конкурс «Большая перемена». В финал вышли 600 победителей со всей страны.

В финал вышли 600 победителей со всей страны

В финал вышли 600 победителей со всей страны

Фото: Александра Тимощенко

За призовые места боролись ученики 9,10 и 11 классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а ученики младших классов - по 200 тысяч рублей, которые они смогут потратить на образование и саморазвитие.

Награждение прошло 12 ноября в пятницу. Поздравить ребят приехал первый заместитель Руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

- У меня к вам большая просьба, если вы сейчас узнаете, что вы победили, порадуйтесь этому, но ни в коем случае не зазнавайтесь, и не успокаивайтесь, и не расслабляйтесь. Потому что самое плохое, что может произойти после такой победы, если человек расслабляется, считает, что он уже лучший, все уже случилось и больше ничего не надо делать. Жизнь только начинается. Эта победа должна вас вдохновить, она должна вам дать ощущение уверенности в своих силах, но она не должна вас расслаблять, — отметил Кириенко.

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