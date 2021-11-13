Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 ноября 2021 11:39

В Симферополе 14 ноября перекроют улицу Красноармейская

Временное ограничение движения произойдет из-за ремонтных работ
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Симферополе идут масштабные дорожные работы.

В Симферополе идут масштабные дорожные работы.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе 14 ноября на весь день запретят движение на одной из улиц.

Схема перекрытия улицы Красноармейская. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Схема перекрытия улицы Красноармейская. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- С 6.00 14 ноября (воскресенье) до 3.00 15 ноября (понедельник) в связи с проведением дорожных ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств по улице Красноармейская (участок от улицы Козлова до улицы Крылова), - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Власти столичного города просят автолюбителей и тех, кто пользуется общественным транспортом, принять во внимание эту информацию, чтобы избежать трудностей при передвижении по Симферополю.

В столице РК в настоящее время идут масштабные дорожные работы, поэтому такими ограничениями жителей и гостей города нельзя удивить.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50