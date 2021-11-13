В Симферополе фасад роддома №1 украсили интерактивным граффити

На фасаде роддома №1 в Симферополе появилось граффити. Фото: Андрей Крупин/VK

В столице Республики Крым на фасаде роддома №1 на улице Воровского, 8, появилось необычное граффити. Это интерактивный рисунок, если на него навести телефон, то можно будет просмотреть видеоролик, где медики расскажут о важности сохранения человеческой жизни.

- «Нарисуй мне жизнь» - проект по созданию интерактивных картин с дополненной реальностью на фасадах роддомов, посвященных темам материнства, отцовства и поднятия демографии в России, - сообщил в соцсети один из авторов проекта Андрей Крупин.

Мастера стрит-живописи в ближайшем будущем хотят нарисовать на фасадах еще несколько сюжетов: главу семьи, пришедшего встречать супругу с новорожденным; многодетную маму; счастливую семью, запускающую в небо воздушного змея; ангела, оберегающего младенца.

Авторы необычного граффити отмечают, что роддомы в России, по большей части, представляют собой типовые бетонные коробки. Поэтому они совместно с сообществом Врачи против абортов и Домом книги «Родное Слово» и решили, создавая произведения современного искусства на фасадах роддомов, делать окружающую среду более дружелюбной.

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