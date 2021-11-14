Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 15 ноября 2021

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 ноября часть Симферополя и Севастополя останется без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кржижановского, 1а, 1б, 3/5, 5, 5а, 5б, 4а

ул. Грушевая, 2, 8а

ул. Яблочкова, 2-6 (чет)

Евпаторийское шоссе 3/1, 39

пер. Евпаторийский 8, 19; ул. Ким 2-18 (чет)

пер. Персиковый 1-18

пер. Сторожевой 3/4

ул. Хромченко 10-11 (чет), 7-21 (нечет)

ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет)

ул. Суходольная 80-100 (чет)

ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет)

ул. Амурская 88, 113-119 (нечет)

проезд Байкальский, 3, 4, 6

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

ул. Автомагистральная 7-29 (нечет)

пер. Краснооктябрьский 4-10 (чет), 1-57 (нечет)

ул. Подводников, 1-9

ул. Грэсовская 3-15 (нечет)

пер. Садовый 2, 1-7а (нечет)

ул. Троллейбусная 6-16 (чет), 19 (нечет)

ул. Космическая 18-20 (чет), 31 (нечет)

ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9А (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 12.00 до 15.00

ул. Степаняна 12

ул. Адмирала Фадеева 27,27-А,33,29

ул. Адмирала Юмашева 19,25-27,17-А,17-Б,17-Г,17-Д,17-в,19-Г

с 9.00 до 17.00

ул. Чехова 1, 2-4

ул. Богданова 12-28

ул. Переяславская 18,5-А,19

ул. Штурманская 14,13

пер. Инженерный 2-8,1-19

ул. Инженерная 2-10,1-25,37

ул. Чернышевского 20-24

ул. Серафимовича 26

с 8.00 до 17.00

ЗАО С. Перовской 191,к.1914,к.1912,к.1922,к.2278,к.1913,к.1911,к.1923, 724/2,724/14,724/16, 724, ТСН СНТ «Алькадар»

пос. Любимовка: ул. Батарейная 8-б,44-а,50-а, 64-а,68-б,140-А,24/1,24/5,кад.2288, 24, ул. Софьи Перовской 136-а,138-а,132-а,144-а,146-а, 125,127,133,135,139, 152-а,160-а,162-а,184-а,186-а,141,143,147-167(нечет),171-177(нечет).

пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.

пос. Ласпи 1,2,3,4; ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49-а,51,53/6,53/69, 53/100,111,53/143, зона ЮБК-24 22,24,21,23; Южнобережное шоссе 40; ООО «Агат-А»; ул. Севастопольская зона ЮБК – гр. Прахина Т.Н., ООО «НПФ «Реле», ОК «Мечта», РСК «Морской», лечебно-оздоровительный комплекс.

с 8.00 до 16.00

пос. Любимовка: ул. Качинское шоссе 1-б, ул. Южногородская 36пос. Кача: ул. Красноармейская 54-а,50-86(чет), 87-а,45-89(нечет), ул. Нестерова 22, 15-а,17, ул. Первомайская 12-70(чет),66/2, 13-а,55-а,47-а,49-а,25/1,25/3, пер. Гризодубовой 2, ул. Ударная 58

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