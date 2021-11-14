Погода на 14 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Крыму комфортный выходной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 ноября на Крымском полуострове, как сообщили в Крымском гидрометеоцентре, погода будет определяться южной периферией антициклона. Выходной пройдет без осадков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +11...+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на побережье туман. Днем скорость северного ветра достигнет 5-10 м/с., воздух прогреется до +13…+15°.

В Ялте, как считают в gismeteo, прольется небольшой дождь, тепло +10…+ 14°, северо-восточный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность

Евпатория порадует солнышком, теплом +7…+ 12° и восточным ветром до 9 м/с.

В Феодосии переменная облачность, столбик термометра поднимется до +7…+ 11°, северо-восточный ветер разгонится до 3-8 м/с.

В Джанкое переменная облачность, воздух прогреется до +6…+ 10°, восточный ветер 6-11м/с.

Температура воды в Черном море +13…16°.

Синоптики предупреждают, что в понедельник усилится северо-восточный ветер, столбик термометра сползет вниз на несколько градусов.

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