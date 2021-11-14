В Крыму зафиксировали очередной максимум зараженных коронавирусом

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Суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом обновился в Крыму. Так, за 13 ноября выявили 851 случай коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 107 784 человека с коронавирусом. За сутки лаборатории обследовали на ковид 9927 человек.

За 13 ноября выписаны после перенесенного ковида 847 человек, за весь период с начала пандемии – 95 475 человек.

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