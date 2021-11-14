В Крыму объявили штормовое предупреждение

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В Крыму на 15 и 16 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

- Днем 15 ноября, в течение суток 16 ноября ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что коммунальщики Симферополя объявили о готовности к гололедам и морозам. Сотрудники МБУ «Город» каждую ночь следят за погодными условиями.

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