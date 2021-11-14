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Происшествия14 ноября 2021 13:22

В Симферополе эвакуатор сбил человека

Водитель эвакуатора после ЧП скрылся, возбуждено административное дело
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Симферополе 13 ноября произошло ДТП на улице Пушкина – эвакуатор сбил человека, сообщили очевидцы.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВ по РК, водитель эвакуатора после ЧП скрылся.

- В дальнейшем он был установлен сотрудниками полиции. В отношении него возбудили административное дело (оставление места ДТП). Наказание по КоАП также получит и водитель Ford Focus, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Водителя «Форда» доставили в ближайшую больницу для оказания медпомощи.

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