Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 ноября 2021 13:38

В Джанкойском районе произошло тройное ДТП

Погиб один человек
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Джанкойском районе Крыма 13 ноября столкнулись три машины. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По предварительным данным, ДТП произошло в 14.15 на дороге «граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта» около села Краснодольное.

В ведомстве сообщили, что грузовик Mercedes 519 cdi неверно рассчитал дистанцию до Mercedes 190, который ехал впереди и хотел повернуть налево. Из-за столкновения Mercedes 190 отбросило на встречную полосу, и там машина столкнулась с машиной «ВАЗ - 211540».

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Водитель легковой машины скончался на месте, а пострадавшие водитель и пассажир «ВАЗ» попали в больницу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50