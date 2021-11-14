За три года недвижимость в Крыму подорожала почтив три раза

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В Крыму с 2017 года недвижимость подорожала практически в три раза. Так, по данным экспертов, цена однокомнатной квартиры на окраине Симферополя увеличилась с двух до шести миллионов рублей.

- Есть объекты, которые на 23 год уже сегодня предлагаются на этапе котлована за 150 тысяч за квадратный метр. Это квартиры-студии, - сказала начальник отдела продаж агентства недвижимости Ольга Самусенко «Вестям Крым».

При этом стоимость элитных апартаментов в Ялте доходила до миллиарда рублей. В респектабельных жилищных комплексах Симферополя стоимость квадратного метра доходит до 130 тысяч рублей.

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