На ярмарке в Симферополе продали больше 90 тонн сельхозпродукции

Фото: Архив "КП"
На симферопольской ярмарке местные жители и туристы купили больше 90 тонн качественной агропродукции по низким ценам.
Как сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, в ярмарке приняли участие около ста крымских фермеров.
Глава Минсельхоза также поблагодарил фермеров, которые придерживались уровня рекомендованных цен.
- Стоимость картофеля не превышала 35 рублей за килограмм. Белокочанную капусту, свеклу, морковь аграрии реализовали за 30 рублей за килограмм. В среднем цены на продукцию на 15-20% ниже рыночных, - сказал Рюмшин.
Министр также уточнил, что весь товар, который продавали фермеры, соответствовал ветеринарным требованиям и температурному режиму.
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