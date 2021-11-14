На ярмарке в Симферополе продали больше 90 тонн сельхозпродукции

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На симферопольской ярмарке местные жители и туристы купили больше 90 тонн качественной агропродукции по низким ценам.

Как сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, в ярмарке приняли участие около ста крымских фермеров.

Глава Минсельхоза также поблагодарил фермеров, которые придерживались уровня рекомендованных цен.

- Стоимость картофеля не превышала 35 рублей за килограмм. Белокочанную капусту, свеклу, морковь аграрии реализовали за 30 рублей за килограмм. В среднем цены на продукцию на 15-20% ниже рыночных, - сказал Рюмшин.

Министр также уточнил, что весь товар, который продавали фермеры, соответствовал ветеринарным требованиям и температурному режиму.

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