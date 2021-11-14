Владимир Путин поздравил победителей конкурса «Большая перемена» в «Артеке»

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Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей конкурса «Большая перемена», который проходил в МДЦ «Артек».

- Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за нее в следующем году, - заявил президент РФ.

По его словам, конкурс «Большая перемена» развивается: появляются новые направления, создаются региональные команды.

- У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны, - заключил президент.

СПРАВКА «КП»

В «Артеке» собрались талантливые ребята со всей страны, чтобы поучаствовать в конкурсе «Большая перемена». Финал конкурса прошел с 9 по 13 ноября. Школьники предложили свои проекты для будущего России. Победители получат деньги, которые они смогут потратить на образование. В финал «Большой перемены» вышли 1,5 тысячи школьников.

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