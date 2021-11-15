Погода на 15 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Вода в Черном море у берегов Евпатории +12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 ноября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение и хозяйничает переменная облачность.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе без осадков. Скорость северо-восточного ветра 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +11…+13°.

Ялта, по данным gismeteo, прогреется до +9…+13°, скорость восточного ветра 2-7 м/с. Без осадков. Переменная облачность.

В Евпатории тепло до +5…+10°, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Без осадков.

В Феодосии столбик термометра поднимется до +6…+10°, северный ветер разгонится до 7-14 м/с. Без осадков.

В Джанкое всего +4…+8°, северный ветер 3-8 м/с.

Вода в Черном море +10…16°.

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