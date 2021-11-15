Бахчисарай вошел в топ-10 популярных направлений для поездок в выходные в декабре

В Бахчисарае много достопримечательностей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные брони с 1 по 31 декабря этого года, узнали, где можно недорого отдохнуть 2-3 дня зимой.

Крымский Бахчисарай занял почетное 5-ое место в рейтинге, куда попали такие крупные города, как Томск, Питер и Самара.

Топ-10 популярных направлений для поездок в выходные в декабре (средние траты в рублях на аренду жилья в сутки)

Томск, 1950

Краснодар, 3600

Железноводск, 3430

Суздаль, 5375

Бахчисарай, 2410

Санкт-Петербург, 3914

Самара, 1000

Дмитров, 7300

Банное, 3800

Иркутск, 2000

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