Бахчисарай вошел в топ-10 популярных направлений для поездок в выходные в декабре

В Бахчисарае много достопримечательностей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные брони с 1 по 31 декабря этого года, узнали, где можно недорого отдохнуть 2-3 дня зимой.
Крымский Бахчисарай занял почетное 5-ое место в рейтинге, куда попали такие крупные города, как Томск, Питер и Самара.
Топ-10 популярных направлений для поездок в выходные в декабре (средние траты в рублях на аренду жилья в сутки)
Томск, 1950
Краснодар, 3600
Железноводск, 3430
Суздаль, 5375
Бахчисарай, 2410
Санкт-Петербург, 3914
Самара, 1000
Дмитров, 7300
Банное, 3800
Иркутск, 2000
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