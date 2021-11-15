Риелтор рассказала о стоимости аренды жилья в Крыму

На Южнобережье цены на аренду жилья в летний период превышают столичные Фото: "КП" Архив

В Симферополе в настоящий момент стоимость месячной аренды двухкомнатной квартиры – 25 тысяч рублей, если не учитывать стоимость коммунальных услуг. При этом речь идет о вторичном рынке.

- Сейчас средняя цена съема двухкомнатной квартиры в Симферополе - 25 тысяч рублей в месяц, плюс коммунальные платежи. В новостройке - 35-40 тысяч без «коммуналки». Если мы берем сегмент класса «комфорт» и «бизнес» - это уже за 50 тысяч рублей. Цены очень высокие, – рассказала эксперт в области недвижимости Надежда Буйлова в эфире радио Спутник в Крыму.

По ее словам, еще выше цены в Севастополе, в некоторых сегментах – на 15%. Тем не менее, на Южнобережье средняя «зимняя» цена ниже, несмотря на то, что летом цены в курортных городах превышают столичные.

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