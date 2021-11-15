Крымчан просят сообщать о фактах коррупции со стороны ресурсоснабжающих организаций

Состоялось первое заседание рабочей группы по профилактике коррупционных правонарушений в государственных унитарных предприятиях РК. Фото: пресс-служба Комитета по противодействию коррупции РК

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение активизировать деятельность интернет-приемной Комитета по противодействию коррупции РК, сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы.

Жителей республики призывают сообщать о фактах готовящихся или совершенных коррупционных правонарушений работниками ГУП «Крымэнерго», ГУП «Крымгазсети» и ГУП «Вода Крыма», при оказании ими услуг. Обращения необходимо направлять по адресу: Республика Крым, 295005, г. Симферополь, пр. Кирова, 13, либо через интернет-приемную Правительства Республики Крым, либо путем направления обращения на электронный адрес Комитета «kom.korrup@rk.gov.ru», либо по телефону (3652) 276147.

Тем, кто желает по этим вопросам попасть на личный прием к руководству комитета, нужно предварительно записаться по телефону (3652) 276147.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50