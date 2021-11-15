Ночью пьяный севастополец устроил драку из-за закрытого магазина

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали агрессивного покупателя. Фото: пресс-служба Росгвардии по РК

Правоохранители задержали в Севастополе агрессивного покупателя, который пытался проникнуть в закрытый магазин, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РК. Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения требовал продать ему товар, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РК.

- Ночью наряд группы задержания получил «тревожный» сигнал из охраняемого объекта. На месте происшествия к правоохранителям обратилась продавец магазина, указавшая на агрессивного мужчину, который пытался попасть в магазин после его закрытия, – говорится в сообщении.

Мужчина бил ногами в дверь, угрожал физической расправой и поджогом магазина. Испугавшись, женщина позвала на помощь знакомого. С прибывшим на подмогу мужчиной нарушитель устроил драку.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя. По факту происшествия проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50