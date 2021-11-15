В Симферополе эвакуатор сбил мужчину и уехал с места ДТП

Эвакуатор сбил его и скрылся с места происшествия

На прошедших выходных крымские соцсети шокировала новость о том, что водитель эвакуатора сбил мужчину в районе Центрального рынка в Симферополе.

- Эвакуатор забирал машину, мужчина пытался помешать, эвакуатор сбил его и скрылся с места происшествия, - пишут очевидцы.

Как удалось узнать КП-Крым в пресс-службе МВД, полиция уже установила личность мужчины. В отношении него возбудили административное дело - оставление места ДТП.

После происшествия пострадавшего водителя автомобиля «Ford Focus доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. Вместе с водителем эвакуатора он также получит наказание по КоАП.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50