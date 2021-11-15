В Симферополе задержали мужчину, порезавшего своих собутыльников ножом Фото: Архив "КП"

В одно из отделений полиции Симферополя обратились встревоженные местные жители, которые рассказали о двух раненых мужчинах, лежащих в луже крове возле подъезда на улице имени 60 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

У пострадавших обнаружили проникающие ранения грудной клетки, а у одного из них еще ранения спины, голени и бедра. По подозрению в преступлении был задержан 27-летний гражданин, который сознался в содеянном и написал явку с повинной.

Выяснилось, что задержанный был собутыльником своих жертв. Под действием спиртного между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Преступник вооружился ножом и нанес несколько ударов своим оппонентам.

- Потерпевшие смогли покинуть квартиру и выйти на улицу, где их обнаружили жильцы. Нападавший остался в квартире, где продолжил употреблять алкоголь, – добавили в пресс-службе.

Правоохранителями на месте преступления был обнаружен нож, а также иные доказательства причастности задержанного к совершению преступления.

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