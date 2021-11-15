Горные дороги Крыма перекроют зимой в случае плохой погоды

Горные дороги Крыма закроют для проезда зимой в случае плохой погоды Фото: Архив "КП"

С 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года временно ограничат движение транспорта на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым в случае плохой погоды, сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог республики.

Такие меры необходимы, чтобы сохранить дорожное покрытие в целости при неблагоприятных погодных условиях, а также снизить риск возникновения ДТП.

- Движение будет ограничено для всех механических транспортных средств на осенне-зимний – весенний период, на период снегопада и гололедицы на время необходимое для уборки снега и ликвидации зимней скользкости следующих участков автомобильных дорог регионального значения, – говорится в сообщении.

Ознакомиться со списком дорог, на которых могут ввести ограничения, можно по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50