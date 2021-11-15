На ремонт внутридворовых проездов Симферополя потратят 25 миллионов рублей

В Симферополе стартовал ремонт внутридворовых проездов Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе приступили к ремонту внутридворовых подъездов. Как сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Эмин Набиев, на эти цели из муниципального бюджета направят 25 миллионов рублей.

По его словам, ремонт запланирован на улицах Кржижановского (№ 8-12), Тренева (№ 2), Гагарина (№ 42), Киевская (№ 98А), Героев Сталинграда (№ 19, 23, 25, 29, 31, 35), Марка Донского (№ 20), Битакская (№ 11), Аральская (№ 67) и на бульваре Франко (№ 21).

На двух объектах подрядная организация уже развернула работы. В настоящий момент строители демонтируют старые бордюры и дорожное покрытие на улицах Битакская и Аральская.

- В ближайшее время рабочие выполнят установку бортового камня и его омоноличивание в бетонный замок. На объектах также будут проведены работы по асфальтированию тротуаров и укладке верхнего слоя покрытия на проезжей части, - сообщил Набиев.

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