Погода на 16 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: дождей не будет, а воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Евпатории воздух прогреется до +4…+7°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 ноября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. А вот дождей не предвидится – область повышенного атмосферного давления обусловит сухую ветреную погоду. Зато проявит себя северо-восточный ветер, который разгуляется до 15-20 м/с.

- В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +8…+10°.

Ялта, как считают синоптики gismeteo, прогреется до +5…+9°, северо-восточный ветер разгонится до 6-17м/с. Солнечно.

В Евпатории столбик термометра в дневное время дотянется всего лишь до +4…+7°, скорость северо-восточного ветра 8-13м/с. Солнечно.

В Феодосии тепло +5…+7°, северо-восточный ветер разгонится до 8-14 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое на термометре всего +3…+6°, скорость восточного ветра 7-12 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +10…16°.

В среду синоптики обещают, что ветер утихнет, ночью станет холоднее на 2-3°, а вот днем показания термометра существенно не изменятся.

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