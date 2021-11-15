Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 16 ноября 2021

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество, потому что энергетики затеяли ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Куйбышева 40А

ул. Подводников 16

ул. Полевая 24-64 (чет), 13-51 (нечет)

ул. Репина 64-66 (чет), 69-75 (нечет)

пер. Садовый, 8-14

ул. Умют 54-62 (чет)

ул. Девлет Гирея 2-128 (чет), 1-137 (нечет)

ул. Озенбаш 2-128 (чет), 1-119 (нечет)

ул. Вели Ибраимова 1-101 (нечет)

ул. Фенерли, 1-127

ул. Акъташ 5, 23, 47

ул. Акъ-Къая 15-73 (нечет)

ул. Айдын 15-53 (нечет)

ул. Амет- Хан Султан 2-62 (чет), 1-98 (нечет)

ул. Инам 16-38 (чет), 13-33 (нечет)

ул. Кемаль Якуб 2-34 (чет), 1-45 (нечет)

ул. Сахарова 2-76 (чет), 1-73 (нечет)

ул. Грибная 22-34

ул. Миндальная, 1-18

ул. Абдуль Тейфук 2-38 (чет), 1-27 (нечет)

ул. Звездная 2-12 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Пихтовая 2-18/32 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Джеппара Акимова 4-106 (чет), 3-91 (нечет)

ул. Чименлик 40-52 (чет), 3-9 (нечет)

пер. Элем 8-16 (чет), 3-7 (нечет)

ул. Янтарная 4

ул. Кипарисная 5

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. 2-ой обороны 50-92

ул. Предместная 62,73-а,35,75-А,73-Б,41-67,71-7

с 8.00 до 16.00 часов (16 и 18 ноября)

ул. Дзержинского 28

ул. Корабельная 25-29

ул. Рабочая 4

ул. Горького 1

с 8.00 до 17.00

ЗАО С. Перовской 191,к.1914,к.1912,к.1922,к.2278,к.1913,к.1911,к.1923, 724/2,724/14,724/16, 724, ТСН СНТ «Алькадар»

пос. Любимовка: ул. Батарейная 8-б,44-а,50-а, 64-а,68-б,140-А,24/1,24/5,кад.2288, 24, ул. Софьи Перовской 136-а,138-а,132-а,144-а,146-а, 125,127,133,135,139, 152-а,160-а,162-а,184-а,186-а,141,143,147-167(нечет),171-177(нечет).

с 8.00 до 17.00

пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.

с 8.00 до 16.00

пос. Кача: ул. Красноармейская 54-а,50-86(чет), 87-а,45-89(нечет), ул. Нестерова 22, 15-а,17, ул. Первомайская 12-70(чет),66/2, 13-а,55-а,47-а,49-а,25/1,25/3, пер. Гризодубовой 2, ул. Ударная 58

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