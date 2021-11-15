Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 16 ноября 2021

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество, потому что энергетики затеяли ремонтные работы.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Куйбышева 40А
ул. Подводников 16
ул. Полевая 24-64 (чет), 13-51 (нечет)
ул. Репина 64-66 (чет), 69-75 (нечет)
пер. Садовый, 8-14
ул. Умют 54-62 (чет)
ул. Девлет Гирея 2-128 (чет), 1-137 (нечет)
ул. Озенбаш 2-128 (чет), 1-119 (нечет)
ул. Вели Ибраимова 1-101 (нечет)
ул. Фенерли, 1-127
ул. Акъташ 5, 23, 47
ул. Акъ-Къая 15-73 (нечет)
ул. Айдын 15-53 (нечет)
ул. Амет- Хан Султан 2-62 (чет), 1-98 (нечет)
ул. Инам 16-38 (чет), 13-33 (нечет)
ул. Кемаль Якуб 2-34 (чет), 1-45 (нечет)
ул. Сахарова 2-76 (чет), 1-73 (нечет)
ул. Грибная 22-34
ул. Миндальная, 1-18
ул. Абдуль Тейфук 2-38 (чет), 1-27 (нечет)
ул. Звездная 2-12 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Пихтовая 2-18/32 (чет), 1-17 (нечет)
ул. Джеппара Акимова 4-106 (чет), 3-91 (нечет)
ул. Чименлик 40-52 (чет), 3-9 (нечет)
пер. Элем 8-16 (чет), 3-7 (нечет)
ул. Янтарная 4
ул. Кипарисная 5
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 14.00
ул. 2-ой обороны 50-92
ул. Предместная 62,73-а,35,75-А,73-Б,41-67,71-7
с 8.00 до 16.00 часов (16 и 18 ноября)
ул. Дзержинского 28
ул. Корабельная 25-29
ул. Рабочая 4
ул. Горького 1
с 8.00 до 17.00
ЗАО С. Перовской 191,к.1914,к.1912,к.1922,к.2278,к.1913,к.1911,к.1923, 724/2,724/14,724/16, 724, ТСН СНТ «Алькадар»
пос. Любимовка: ул. Батарейная 8-б,44-а,50-а, 64-а,68-б,140-А,24/1,24/5,кад.2288, 24, ул. Софьи Перовской 136-а,138-а,132-а,144-а,146-а, 125,127,133,135,139, 152-а,160-а,162-а,184-а,186-а,141,143,147-167(нечет),171-177(нечет).
с 8.00 до 17.00
пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.
с 8.00 до 16.00
пос. Кача: ул. Красноармейская 54-а,50-86(чет), 87-а,45-89(нечет), ул. Нестерова 22, 15-а,17, ул. Первомайская 12-70(чет),66/2, 13-а,55-а,47-а,49-а,25/1,25/3, пер. Гризодубовой 2, ул. Ударная 58
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