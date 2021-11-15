За неделю в Симферополе выявлено 34 нарушения ковидных ограничений

Мобильные группы в Симферополе работают в усиленном режиме Фото: Архив "КП"

За прошедшую неделю в Симферополе составили 129 протоколов по факту нарушения коронавирусных ограничений, сообщили в пресс-службе местной администрации. Специальные комиссии провели обследования 328 маршрутных транспортных средств и 257 субъектов хозяйственной деятельности.

- За неделю мобильными группами по контролю за противоковидными ограничениями составлено 129 протоколов. Зафиксировано 34 нарушения, 33 из них устранены, еще один материал направлен в Роспотребнадзор, – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Центра оперативного реагирования проверили более 30 крупных торговых объектов площадью от 300 квадратных метров. Результаты говорят о том, что на объектах соблюдаются противоэпидемиологические меры и проводится проверка QR-кодов.

Напомним, на территории Республики Крым продолжают действовать ограничительные меры, призванные снизить скорость распространения инфекции. Средний суточный прирост заболевших за последнюю неделю перевалил за 800 человек, только за истекшие 24 часа в республике выявили 860 заболевших.

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