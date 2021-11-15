Олесю Харитоненко исключили из состава Государственного Совета РФ Фото: Архив "КП"

Олесю Харитоненко исключили из состава госсовета РФ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Напомним, главу Государственного Совета Евпатории Олесю Харитоненко отстранили от занимаемой должности по ходатайству СК. Соответствующее решение вынес Евпаторийский городской суд.

Напомним, 5 октября ткущего года председателя городского совета Евпатории Олесю Харитоненко задержали. Тогда в ее кабинете проводился обыск.

Справка: Олеся Харитоненко занимала пост главы городского совета Евпатории с 2014 года. В 2019 году ее повторно избрали на эту должность. В декабре 2019 года чиновница вновь стала Председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований РК». 20 июля 2020 года Харитоненко избрана членом Правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. В декабре 2020 года вошла в состав Государственного Совета РФ.

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