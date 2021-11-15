Стартовали поставки крымского мороженого в Армению

Крымское мороженое начали поставлять в Армению Фото: Архив "КП"

Первая партия мороженого крымского производителя экспортирована в Армению. Крымские производители холодного десерта расширили географию сбыта.

- Мы всегда гордились только одним мороженым, которое экспортируется в Китай. Вот в этом году в первый раз при поддержке центра пробная партия нашего мороженого другой марки уехала в Армению, – цитирует Крыминформ врио директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксению Слуцкую.

Напомним, ранее республика наладила поставку мороженого производителя ООО «Доброе» в Китай. Экспорт стартовал летом 2019 года. За это время в Китай было отправлено около 20 тонн товара.

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