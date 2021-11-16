В Крыму зафиксировали 2381-ый выброс дельфина

Дельфина обнаружили у берегов Севастополя. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

На побережье Крымского полуострова нашли очередного погибшего дельфина.

Млекопитающее погибло в рыболовецких сетях. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Эта самка афалины, недавно обследованная в Севастополе нашим волонтером Юлией, запуталась в объячеивающих сетях - об этом свидетельствовали типичные следы на хвостовом плавнике, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», - афалина стала 2381-й по счету в нашей статистике выбросов дельфинов, которая ведется в Крыму с 2017 года.

Зоозащитники отметили, что на берег волна выносит лишь малую часть всех погибших млекопитающих - большинство тонет.

Команда Центра все данные о гибели млекопитающих направляет в структуры, регулирующие рыболовство, но, по сути, ничего не меняется.

- 23 ноября мы выступим на Азово-Черноморском промысловом совете. Готовимся к этому событию и обязательно о нем расскажем, и искренне надеемся, что оно положит начало должному вниманию в отношении колоссальной проблемы приловов, - поделились своим планами сотрудники Центра.

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