Ялта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха в бане на Новый год

Отдыхающие на Новый год приезжают в Ялту, чтобы полюбоваться пейзажами и попариться в бане или сауне. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, где в нашей стране пользуются спросом бани и сауны на Новый год.

Эксперты, изучив данные брони жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 годов. Отметили, что спрос на отдых в бане или сауне на Новый год, если сравнивать с цифрами 2020 года, вырос на 123% относительно 2020 года.

Выяснилось, что больше всего фанатов кино «Ирония судьбы, или с легким паром!» в новогодье будет на юге России – в Ялте и Сочи.

Но не баней единой жив человек. Россиян так же интересует жилье, куда можно заехать с домашними животными (16%), чтобы море и центр города были рядом (8%), где есть кухня (6%).

Топ-10 популярных направлений отдыха в бане на Новый год 2022( средние траты в рублях на аренду жилья в сутки):

Ялта, 6288

Сочи, 3183

Великий Устюг, 7353

Лахденпохья, 8554

Москва – 5123

Пятигорск – 3136

Суздаль – 5864

Переславль-Залесский – 3650

Казань – 2156

Банное – 5833

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