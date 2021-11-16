Ялта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха в бане на Новый год

Отдыхающие на Новый год приезжают в Ялту, чтобы полюбоваться пейзажами и попариться в бане или сауне.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, где в нашей стране пользуются спросом бани и сауны на Новый год.
Эксперты, изучив данные брони жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 годов. Отметили, что спрос на отдых в бане или сауне на Новый год, если сравнивать с цифрами 2020 года, вырос на 123% относительно 2020 года.
Выяснилось, что больше всего фанатов кино «Ирония судьбы, или с легким паром!» в новогодье будет на юге России – в Ялте и Сочи.
Но не баней единой жив человек. Россиян так же интересует жилье, куда можно заехать с домашними животными (16%), чтобы море и центр города были рядом (8%), где есть кухня (6%).
Топ-10 популярных направлений отдыха в бане на Новый год 2022( средние траты в рублях на аренду жилья в сутки):
Ялта, 6288
Сочи, 3183
Великий Устюг, 7353
Лахденпохья, 8554
Москва – 5123
Пятигорск – 3136
Суздаль – 5864
Переславль-Залесский – 3650
Казань – 2156
Банное – 5833
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