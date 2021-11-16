Где в Симферополе и пригороде нет воды 16 ноября

Временные ограничения связаны с ремонтными работами Фото: Архив "КП"

В Симферополе и пригороде на некоторых улицах нет воды 16 ноября, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 22.00 воды не будет на улицах: Амет-Хана Султана, Адуль Тейфук, Кемаль Якуб, Озенбаш, Умют, Сахарова, Пихтовая, Акъташ, Девлет- Гирея, Фенерли, Кокулы, Миндальная, Хвойная, а также прилегающие улицы и переулки.

До 22.00 будут оставаться без воды улицы Беспалова, Бориса Хохлова, Радищева, Рылеева, Лескова, Мира, Ломоносова, Гончарова, Первомайская, Кусакина, а также переулок Алуштинский, переулок Первомайский, Молодежный проезд, переулок Институтский.

В Симферопольском районе до 15.00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) в селе Трудолюбово.

Кроме того, в Ленинском районе до 21.00 часов 18 ноября возможны снижение давления, отсутствие водоснабжения по адресам: пгт Ленино, село Виноградное, село Батальное, село Луговое, село Семисотка.

Также воды не будет до 00.00 в пгт. Красногвардейское, улица Киевская, 50-66.

До 16.00 водоснабжение ограничено и в Красноперекопске на улице Калинина (дом 12) и улице Чкалова (дом 2).

В Красноперекопске до 00.00 воды не будет по адресам: 2 микрорайон, дом 16, дом 19.

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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