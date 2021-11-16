«Раздвиньте ноги шире»: Физрука главного вуза Крыма уволили за пошлую шутку в адрес студентки

На одной из пар по физ-ре преподаватель решил сделать замечание 17-летней девочке по поводу ее внешнего вида. Фото: Скриншот со страницы Виктора

Несколько дней гремит скандал вокруг поступка преподавателя физкультуры Крымского федерального университета. По словам самого педагога Виктора Викторовича, все случилось из-за аморальной шутки в адрес первокурсницы.

На одной из пар по физической культуре преподаватель решил сделать замечание 17-летней девочке по поводу ее внешнего вида и назвал его «провокационным». После этого последовала команда во время выполнения упражнения: «Раздвиньте ноги шире».

Петицию решили написать студенты университета. Фото: Скриншот со страницы Виктора

- И апогеем стало обучение приемам самообороны и сказанная мною фраза об неизбежности расслабиться, если изнасилование неизбежно! Вот и весь список моего «аморального проступка!» Так вот, для тех, кто не понимает скрытого смысла «черного юмора» этой фразы и готов принять фундаментальное объяснение следующий пространный текст и мои выводы. Если изнасилование неизбежно, расслабься и попытайся получить удовольствие», - объясняет сам преподаватель.

После скандального увольнения студенты вуза разделились на два лагеря: одни поддержали преподавателя и даже написал петицию, другие также оскорблены поведением Виктора Викторовича.

Так объяснил ситуацию сам преподаватель. Фото: Скриншот со страницы Виктора

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50