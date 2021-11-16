Первый замглавы Симферополя решил приехать на работу на автобусе

После поручения Аксенова замглавы администрации Симферополя добрался на работу в маршрутке. Фото: Максим Балахонов/facebook

После того, как глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал местным чиновникам перемещаться по городу на общественном транспорте, первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов решил добраться на работу в маршрутке.

- Доброе утро, друзья! Сегодня задача - с утра добраться до центра города (на работу в администрацию) из поселка Аграрного. С 07.15 до 07.45 постоял на конечной остановке в поселке. Основные маршруты здесь - N95 улица Гурзуфская - Республиканская больница имени Семашко, и N25 Агроуниверситет – Пневматика, – сообщил чиновник.

По его словам, в течение 25 минут с остановки c остановки ушло 2 автобуса 95-го маршрута, и 3 автобуса N25, толпы на остановке не было. По мере движения транспорт заполняется, однако пассажиров, которые не смогли сесть в автобус, не было. Сам чиновник добрался до работы за полчаса.

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