До 300 миллионов рублей могут получить крымские IT-компании Фото: Архив "КП"

Крымские IT-компании могут получить государственный грант до 300 миллионов рублей, который выдается в рамках проекта «Новые коммуникационные интернет-технологии».

Средства предназначены для разработки коммуникационных досуговых и игровых сервисов, аудио- и видеосервисов. Бюджетное финансирование стоимости проекта – до 50%.

- Грантовая поддержка способствуют развитию как уже состоявшихся компаний, так и молодых. Есть жесткие требования: срок реализации от 6 до 30 месяцев, включение внедряемого решения в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта, – уточнил руководитель представительства «Национальной ассоциации цифровой экономики» в Республике Крым Андрей Неукрытый.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 2023 года. Для этого необходима регистрация в личном кабинете на сайте РФРИТ или подтвержденная учетная запись юридического лица на Госуслугах. Уточняется, что все документы нужно собрать за два месяца.

Основными направлениями грантовой поддержки являются: платформы видеохостинга, технологии выявления фейков и дипфейков, рекомендательные технологии, программные комплексы анализа пользователей.

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