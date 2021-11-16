Крымчане смогут распечатать сертификат о вакцинации от Covid-19 в МФЦ

Крымчане смогут распечатать сертификат о вакцинации в МФЦ Фото: Архив "КП"

С 17 ноября у жителей Крыма будет возможность распечатать сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании в 25 многофункциональных центрах, сообщили в пресс-службе МФЦ. Уточняется, что данная услуга предназначена для заявителей без подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг и пенсионеров.

- При помощи специалиста граждане оформят услугу и получат распечатанный сертификат. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, – говорится в сообщении.

Напомним, если человек не имеет учетной записи на портале Госуслуг, то он получает только QR-код без полной медицинской истории. Если сертификат не будет найден, то специалист МФЦ выдаст соответствующее уведомление.

Получить сертификат можно будет во всех центрах, кроме одного, расположенного в Симферополе на проспекте Кирова, 41.

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