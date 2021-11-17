Погода на 17 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: на полуострове хозяйничает норд-ост и воздух прогреется до плюс 13 градусов

Температура воды в Черном море у берегов Феодосии +12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 ноября на Крымском полуострове пройдет без осадков.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северный 5-10 м/с. Воздух прогреется до +11…+13°.

Ялта, как считают специалисты gismeteo, прогреется до +11°, северо-восточный ветер, который моряки называют норд-остом, разгонится до 12м/с. Город счастья освежит небольшой дождь. Переменная облачность.

В Евпатории столбик термометра не преодолеет отметку в +11°, скорость норд-оста 7-11м/с. Солнечно.

В Феодосии тепло +3…+9°, норд-ост разгонится до 3-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое воздух прогреется до +7°, скорость восточного ветра достигнет 11 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +12…15°.

Крымские синоптики дают прогноз, что в четверг ветер изменит направление на юго-западное и ослабеет, чуть потеплеет.

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