Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 17 ноября 2021

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 ноября часть Симферополя и Севастополя останется без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив – садовые товарищества: «Тепловик», «Геолог», «Садовод», «Ромашка», «Ягодка-Крым», «Сельский строитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

про. Квартальный 17-А,5-17(нечет)

ул. Василия Жукова 48,52-84(чет)

ул. Драпушко 1

про. Рудничный 2-10(чет),1,11-19(нечет)

наб. Назукина 8-а,23,7-15(нечет),19-27(нечет)

ул. Калича 8,12-20(чет),31-51(нечет),55-67(нечет)

ул. Рубцова Герасима 10,15

ул. Кирова 30/4,28-34(чет),37-А,37-Б,33-Б,37/1,25-41(нечет)

ул. Куприна 1-5 (нечет),13-15(нечет)

с 9.00 до 14.00

Юхарина балка ТСН «Чайка»

с 12.30 до 15.00

ул. Лизы Чайкиной 80

с 12.00 до 15.00

пр. Победы 30

с 9.00 до 13.00

ул. Ленина 64-68(чет)

с 9.00 до 11.00

пер. Водопроводный 1-21

ул. Веселая 2-24,1-19

ул. Воровского 22-30,17-А,9-27

ул. Крестовского 48,37-51

ул. Чакряна 14-32,19-31,2-12,25-Б,1-17,25

с 8.00 до 16.00

ул. 7 км Балаклавского шоссе (ТСН СТ «Медик-3а»)

с 8.00 до 17.00

Инкерман: ул. Лощинная 4-32(чет),36,40, 3-43(нечет), ул. Погодаева 4-20(чет), 3-23(нечет), ул. Скорятина 2-24(чет), 3-39(нечет), пер. Сосновый 3-25(нечет), ул. Коломенская 2-44(чет), 43-а, 29-31(нечет),35,39,43, ул. Трубная 2-26(чет), 3-15(нечет), пер. Трубный 2-б,2,10,24-26(чет), 1-27 (нечет), ул. Скорятина 43, ул. Карьерная 2-50(чет), 1-81(нечет), ул. Лощинная 2, 1 (АО «Инкерстром», ООО «Акар», ООО «Ажур»).

с 8.00 до 16.00

ул. Дзержинского 28

ул. Корабельная 25-29

ул. Рабочая 4

ул. Горького 1

пос. Кача: ул. Красноармейская 54-а,50-86(чет), 87-а,45-89(нечет), ул. Нестерова 22, 15-а,17, ул. Первомайская 12-70(чет),66/2, 13-а,55-а,47-а,49-а,25/1,25/3, пер. Гризодубовой 2, ул. Ударная 58

с 8.00 до 17.00

ЗАО С. Перовской 191,к.1914,к.1912,к.1922,к.2278,к.1913,к.1911,к.1923, 724/2,724/14,724/16, 724, ТСН СНТ «Алькадар»

пос. Любимовка: ул. Батарейная 8-б,44-а,50-а, 64-а,68-б,140-А,24/1,24/5,кад.2288, 24, ул. Софьи Перовской 136-а,138-а,132-а,144-а,146-а, 125,127,133,135,139, 152-а,160-а,162-а,184-а,186-а,141,143,147-167(нечет),171-177(нечет).

пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.

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