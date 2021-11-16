Симфонический оркестр в Симферополе исполнит хиты культовых рок-групп

Симфонический оркестр в Симферополе исполнит хиты Queen, Scorpions и Deep Purple. Фото: пресс-служба Музтеатра РК

Симфонический оркестр в Симферополе исполнит 5 декабря и 22 января в 18.00 хиты культовых рок-групп Queen, Scorpions, Deep Purple, сообщили в пресс-службе Государственного академического музыкального театра РК. Концерт будет сопровождаться световым шоу и видеоэффектами на современном светодиодном экране.

- Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра – это не просто новое прочтение классики, – это возможность насладиться живым и качественным звуком от профессионалов. Формируя перечень песен, мы постарались включить мелодии, которые отзовутся в душе каждого зрителя, – рассказала дирижер и инициатор проекта Эльмира Мухтерем.

Жителям и гостям столицы республики напомнили, что в соответствии с Указом главы РК театр оказывает услуги по организации культурно-досуговых мероприятий при условии заполняемости зала до 50% от общего количества посадочных мест. Также потребуется QR-код, свидетельствующий о вакцинации против Covid-19, либо иной документ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50