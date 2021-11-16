На станции Керчь-Южная вводят в эксплуатацию новые платформы и переходы

Станция Керчь-Южная. Фото: пресс-служба КЖД,

Министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на ввод в эксплуатацию двух низких пассажирских платформ и двух пешеходных переходов на станции Керчь-Южная. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. Протяженность новых платформ - 600 метров.

- До введения в эксплуатацию новых платформ высадка пассажиров проводилась на платформе для пригородных поездов, длина которой не позволяла организовать высадку пассажиров со всех вагонов поездов дальнего следования, -говорится в сообщении.

Новыми платформами на станции начнут пользоваться с 12 декабря, после введения зимнего графика движения поездов и принятия платформ и переходов на баланс ФГУП «КЖД».

Первых пассажиров станция Керчь-Южная приняла 18 июня 2021 года. Дороги из города к ней до сих пор нет. Автобусы и такси подъезжают к станции по трассе Таврида.

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