Ураган из Новороссийска не достигнет Крымского полуострова

Ураган, бушующий в Новосибирске, не придет в Крым Фото: Архив "КП"

Бушующий в Новороссийске ураган не дойдет до Крыма, сообщили в республиканском гидрометцентре. Как пишет Крымская газета, 16 ноября в Новосибирске из-за сильного урагана с порывами до 33-38 метров в секунду включили предупредительные сирены.

- До конца дня мы ждем сильный северо-восточный ветер, такого же направления как был в Краснодаре и Новороссийске, - цитирует СМИ начальника Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

По ее словам, максимальные порывы ветра составят 17 метров в секунду и более 20 не ожидается. 17 ноября на полуострове ветер ослабнет. До конца недели осадков не предвидится, а температура воздуха составит 8-13 градусов днем и 0-5 ночью, в степных районах - до -3 мороза, на ЮБК - до 8 тепла. В субботу и воскресенье ожидается дождь, а в горах есть вероятность выпадения мокрого снега.

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