В Ялте бесследно исчез 32-летний сероглазый мужчина

Дмитрий Ружицкий. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в социально сети новую ориентировку:

- Пропал Ружицкий Дмитрий Игоревич, 32 года (1989 года рождения), города – Ялта и Севастополь. С 8 ноября 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Дмитрия Ружицкого: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.

Волонтерам неизвестно в чем был одет крымчанин.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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