ЦУР обновил информацию о пунктах вакцинации от Covid-19 в Крыму

Данные сервиса «Яндекс.Карты»

Центр управления регионом обновил информацию о пунктах вакцинации от Covid-19 в Республике Крым на картографическом приложении «Яндекс.Карты». Данную процедуру специалисты проводят дважды в месяц для удобства граждан, сообщил руководитель ЦУР РК Артем Артеменко.

Первые данные о пунктах иммунизации на полуострове были внесены на «Яндекс.Карты» весной текущего года. С их помощью жители республики могут узнать адрес, часы работы организации, проложить маршрут, а также обратиться на «горячую линию» для консультации.

- Тема вакцинации волнует крымчан с начала пандемии. Они активно обсуждают ее в социальных сетях. Только за последние полтора месяца Центр управления регионом Республики Крым обработал 733 сообщения от жителей республики по этой тематике, - сообщил руководитель ЦУР.

Картографические сервисы помогают уточнить информацию, как о мобильных, так и о стационарных пунктах. Для этого необходимо ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска.

Напомним, в настоящий момент в Республике Крым функционируют 127 стационарных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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