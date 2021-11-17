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Туризм17 ноября 2021 7:12

Крым по итогам года примет больше 9 миллионов туристов

Полуостров ждет рекорд после новогодних праздников
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
По итогам 2021 года Крым ждет новый рекорд турпотока

По итогам 2021 года Крым ждет новый рекорд турпотока

Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым по итогам 2021 года примет больше 9 миллионов туристов. На начало ноября туристический поток составил 8,7 миллиона отдыхающих.

- В этом году впервые за историю наблюдений 5 миллионов туристов отдохнули только летом и 8,7 миллионов на начало ноября, - сообщил КП-Крым министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - По прямым налогам прирост 60%, собрано уже 3,1 миллиарда рублей за первые 9 месяцев. Это налоги от гостиничной и санаторной деятельности, без учета общепита, транспорта, сопутствующих отраслей, которые дают до 25% валового регионального продукта.

По словам министра, туризм стал драйвером развития экономики Крыма и находится в сфере внимания как федеральных, так и региональных властей.

Напомним, по итогам 2020 года туристический поток в Крым составил более 6,3 миллионов человек. В доковидном 2019 году курорты полуострова приняли 7,4 миллиона отдыхающих.

Итоги туристического года подводятся по окончанию новогодних праздников с учетом посещения в зимние каникулы.

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