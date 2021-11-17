Крым по итогам года примет больше 9 миллионов туристов

По итогам 2021 года Крым ждет новый рекорд турпотока Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым по итогам 2021 года примет больше 9 миллионов туристов. На начало ноября туристический поток составил 8,7 миллиона отдыхающих.

- В этом году впервые за историю наблюдений 5 миллионов туристов отдохнули только летом и 8,7 миллионов на начало ноября, - сообщил КП-Крым министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - По прямым налогам прирост 60%, собрано уже 3,1 миллиарда рублей за первые 9 месяцев. Это налоги от гостиничной и санаторной деятельности, без учета общепита, транспорта, сопутствующих отраслей, которые дают до 25% валового регионального продукта.

По словам министра, туризм стал драйвером развития экономики Крыма и находится в сфере внимания как федеральных, так и региональных властей.

Напомним, по итогам 2020 года туристический поток в Крым составил более 6,3 миллионов человек. В доковидном 2019 году курорты полуострова приняли 7,4 миллиона отдыхающих.

Итоги туристического года подводятся по окончанию новогодних праздников с учетом посещения в зимние каникулы.

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