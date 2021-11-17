В Симферополе стартовал XIII Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир»

В Симферополе состоялось торжественное открытие XIII Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир». Фото: Кинофестиваль «Человек, познающий мир»/Вконтакте

В Симферополе открылся XIII Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир». Ежегодно зрителей знакомят с современным отечественным кинематографом.

Все киноленты посвящены главной идее – укрепление межнационального единства народов Крыма. В программе фестиваля представлены короткометражные художественные, полнометражные и документальные фильмы, передает «Крым 24».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы. В этом году на открытии собрались известные актеры, сценаристы, кинематографисты, заслуженные работники РФ, а также видные деятели искусства ВГИКа.

Фестиваль проводят на полуострове с 2014 года. В этом году мероприятия пройдут на 65 площадках. С 16 по 20 ноября можно будет увидеть новые художественные и документальные фильмы. При этом вход свободный.

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