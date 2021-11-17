Законопроект о легализации гостевых домов в Крыму будет внесен в Госдуму

Сам дом может оставаться жилым. Фото: Анна КИРИЕНКО

Законопроект о легализации частных гостевых домов в Крыму будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил в эфире радио КП-Крым министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- На данный момент готов к внесению на рассмотрение правительства с дальнейшим направлением в Госдуму, - отметил он. - Согласование на финальной стадии и можно сказать, что в ближайшее время этот закон будет принят.

По словам Волченко, со всеми федеральными министерствами проработано и согласовано введение понятия «гостевой дом», как отдельное средство размещения, но не отдельное строение. Дом остается жилым, но вводится вид разрешенного использования «земли для гостевых домов». В Крыму их насчитывается около 9 тысяч с емкостью в 70 тысяч гостиничных номеров. Отсутствие статуса определяет такое жилье как арендное и не дает права оказывать гостиничные услуги. Кроме того, за незаконное использование земель ИЖС в коммерческих целях полагается штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50