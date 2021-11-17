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Экономика17 ноября 2021 8:03

Новый туристический «город» на Западном берегу Крыма будет круглогодичным

На его территории будет все для отдыха
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Кластер займет больше 600 га на Западном побережье.

Кластер займет больше 600 га на Западном побережье.

Фото: Никита ПОЛЬКО

Новая курортная территория на Западном берегу Крыма будет насыщена объектами туристической инфраструктуры для круглогодичной работы. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Речь идет о туристическом городе, туристическом кластере, который не исключает девеломпента, но основное направление - это центр туризма и всевозможных сервисов и инфраструктуры, - уточнил он.

Кластер займет больше 600 га на Западном побережье Крыма. Технико-экономическое обоснование со стоимостью инженерной инфраструктуры - строительства дорог, сетей газо-, водо- и электроснабжения - готовит Минстрой Крыма. Концепцию проекта разрабатывается совместно с федеральным центром.

- Интерес действительно большой. Крупные, в том числе международные компании, проявили интерес к этой территории , где будут гостиничные комплексы, развлекательная инфраструктура, торговые объекты, аквапарки и т. д, - добавил Волченко. - Она сможет эффективно работать только если это будет круглогодичный туристический город. Поэтому там будет медицинский центр.

Кластер будет завязан на санаторно-курортные ресурсы Сак и Евпатории. В целом это будет маркетинговый проект, прибыльный как для инвесторов, так и для региона.

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