Новый туристический «город» на Западном берегу Крыма будет круглогодичным

Кластер займет больше 600 га на Западном побережье. Фото: Никита ПОЛЬКО

Новая курортная территория на Западном берегу Крыма будет насыщена объектами туристической инфраструктуры для круглогодичной работы. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Речь идет о туристическом городе, туристическом кластере, который не исключает девеломпента, но основное направление - это центр туризма и всевозможных сервисов и инфраструктуры, - уточнил он.

Кластер займет больше 600 га на Западном побережье Крыма. Технико-экономическое обоснование со стоимостью инженерной инфраструктуры - строительства дорог, сетей газо-, водо- и электроснабжения - готовит Минстрой Крыма. Концепцию проекта разрабатывается совместно с федеральным центром.

- Интерес действительно большой. Крупные, в том числе международные компании, проявили интерес к этой территории , где будут гостиничные комплексы, развлекательная инфраструктура, торговые объекты, аквапарки и т. д, - добавил Волченко. - Она сможет эффективно работать только если это будет круглогодичный туристический город. Поэтому там будет медицинский центр.

Кластер будет завязан на санаторно-курортные ресурсы Сак и Евпатории. В целом это будет маркетинговый проект, прибыльный как для инвесторов, так и для региона.

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