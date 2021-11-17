За титул «Краса России» в Сочи борется крымчанка Диана Григоренко

Имя главной красотки прозвучит в Зимнем театре Сочи. Фото: krasarossii

Жительница Крыма примет участие в финале грандиозного шоу - Национального фестиваля красоты и талантов «Краса России 2021». В этом году от солнечного полуострова на конкурс поехала 22-летняя Диана Григоренко.

До финала всероссийского конкурса осталось всего ничего. Все участницы уже успели покорить своими талантами и обаянием жюри и болельщиков, а теперь готовы предстать во всей красе перед остальными зрителями.

Финал состоится в 19.00 17 ноября. Имя главной красотки прозвучит в Зимнем театре Сочи. Конкурировать собираются около 50 участниц со всей России от 15 до 30 лет. Победительнице «Красы России» предстоит ответственная миссия - представить нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля».

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