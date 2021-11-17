В Симферополе няня до смерти избила семилетнего ребенка-инвалида

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Фото: Следком по Крыму и Севастополю

Няня из Симферополя подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку-инвалиду, после чего он умер, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

- Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красногвардейского района, работавшей няней. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ, - отметили в пресс-службе.

Заключения медиков показали, что смерть семилетнего ребенка наступила после того, как ему нанесли закрытую черепно-мозговую травму. Няню задержали сотрудники правоохранительных органов.

Во время осмотра из дома были изъяты предметы, которые заинтересовали следствие, допрошены знакомые и назначены дополнительные экспертизы для установления полной картины произошедшего

- Устанавливают обстоятельства трагедии и события, ей предшествующие. Следствие готовится предъявить няне обвинение, – добавили в пресс-службе

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