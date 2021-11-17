В Керчи возбудили уголовное дело против подрядной организации

В Керчи возбудили уголовное дело против подрядчика, выполняющего работы по благоустройству Фото: Архив "КП"

Против подрядной организации ООО «Луксар», которая занимается благоустройством общественных территорий в Керчи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

Контракты на выполнение работ по благоустройству 5 общественных и 17 придомовых территорий были заключены между Управлением единого заказчика Администрации Керчи и подрядчиком в октябре 2020 года.

- Были проведены следственные действия и установлены факты несоответствия видов, объемов и стоимости работ. Назначены судебные строительно-технические экспертизы. По трем имеющимся заключениям эксперта на объектах по улице Заречная, Вокзальное шоссе и улице Ворошилова выявлены нарушения, - пояснил градоначальник.

Фактическая стоимость выполненных подрядчиком работ составила более 1 миллиона рублей по каждому из указанных объектов, однако полный результат не был представлен. В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу продолжаются.

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